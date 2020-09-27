انطلاق الدورة التدريبية لكرة السلة للأولمبياد الخاص في القاهرة

المصدر: وام

انطلقت اليوم في القاهرة أعمال الدورة التدريبية الإقليمية "الافتراضية" لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في المهارات الفردية لكرة السلة التي ينظمها الأولمبياد الخاص المصري وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة مدربين من الإمارات إضافة إلى نخبة من الأولمبياد الإقليمي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي.

يأتي تنظيم الدورة استعدادا لانطلاق أول كأس افتراضي في المهارات الفردية لكرة السلة بداية 2021 وتجهيزا لمشاركة برامج المنطقة في الألعاب العالمية الصيفية التي تقام بألمانيا 2023 .

وشملت فعاليات اليوم الأول كلمة ترحيبية للمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص ألقاها نيابة عنه الدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، تلتها محاضرة عن التقسيم للدكتور عماد محيي الدين، كما ألقى الدكتور شريف الفولي محاضرة عن تنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص، واختتمت بمحاضرة عن الدورات التدريبية من خلال منصة الأولمبياد الخاص الإلكترونية.

من ناحيته عبر المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بإقامة الدورة التدريبية في هذا التوقيت مع العودة التدريجية للنشاط مرة أخرى، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه الظروف العصيبة، والاستراتيجية التي انتهجتها الرئاسة الإقليمية برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب لاستمرار النشاط من خلال المبادرات التي تحافظ على سلامة وصحة جميع أفراد المنظومة من لاعبين ومدربين وأولياء أمور، وكافة المتطوعين في كل المجالات المتصلة بأصحاب الهمم.

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