اتحاد الكرة المصري يطلب متعلقات النجوم

المصدر: (القاهرة- عماد الحسيني)

ينوي مسؤولو اللجنة الخماسية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، مخاطبة رموز الكرة المصرية، من أجل الحصول على بعض متعلقاتهم وجوائزهم الشخصية، لوضعها في المتحف، الذي يتم تجهيزه حالياً، والذي يضم البطولات والكؤوس التي حصل عليها المنتخبات وأفضل الجوائز، إلى جانب صور ومتعلقات الرموز الرياضية الكروية المصرية.

ورصدت اللجنة عدداً من أسماء النجوم، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وصاحب الإنجاز الأكبر في تاريخ كرة القدم المصرية، ومحمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي، وحسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب، والذي قاد «الفراعنة» لتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية، وحسام حسن، وأحمد حسن الصقر عميد لاعبي العالم، وأحمد شوبير، والحارس عصام الحضري.

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