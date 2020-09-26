الهلال السعودي يحتج رسمياً على استبعاده من دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن تقديمه مذكرة احتجاج للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على قرار الاتحاد باعتباره منسحباً من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وإلغاء كافة نتائجه بالبطولة، مما نتج عنه تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الثانية.

ولم يكشف النادي عما استند عليه الاحتجاج الذي تقدم به، وإن كانت إدارة الهلال قد سبق وأصدرت بياناً رسمياً عقبت من خلاله على قرار الاستبعاد من البطولة لعدم قدرته على إكمال النصاب القانوني للتشكيلة الرئيسية والاحتياطية لخوض مواجهة شباب الأهلي في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما ضرب فيروس كورونا «كوفيد-19»، بعثة الهلال بشكل قوي وكبير خلال البطولة القارية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز