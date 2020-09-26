شريف إكرامي يجتاز الفحص الطبي وينضم لبيراميدز رسمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

اجتاز شريف إكرامي الحارس الجديد في صفوف نادي بيراميدز، الكشف الطبي الذي أجراه بإحدى المستشفيات في إطار الانتهاء من تفاصيل انضمامه لصفوف النادي، وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع إكرامي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات مقبلة، ووقع عقده مع النادي مؤخرا وتم تقديمه في مؤتمر صحفي، ومن المنتظر أن ينضم إكرامي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ومع بدء تفعيل عقده مع بيراميدز.

وأعرب شريف إكرامي، سعادته البالغة للتواجد في صفوف الفريق السماوي كونها تجربة رائعة للغاية مضيفا: "لمست فيها طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهل للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى"، كما وجه الشكر لمسئولي النادي على تقديرهم وترك مساحة للتفكير في العرض، والتقدير الأدبي بعيدا عن الأمور المادية، مؤكدا: "لم أتردد كثيرا في قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادي الأنسب بالنسبة لي".



وتابع حارس بيراميدز الجديد في المؤتمر الصحفى: "لا توجد مقارنة بين الأهلي وبيراميدز، فأنا مشواري انتهى في صفوف الأهلي ولدى تجربة جديدة مع بيراميدز، واخترته رغم العروض الأخرى المتاحة وهو تحد كبير بالنسبة لي في المرحلة المقبلة".



وأضاف: "أتمنى أن يكون انضمامي لبيراميدز بمثابة هدف أساسي للانضمام للمنتخب ولدي رغبة في إثبات نفسي أولا ثم اللعب في صفوف المنتخب".



وأعلن بيراميدز التعاقد رسيمًا مع شريف إكرامى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن انهى الحارس علاقته بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ويمتلك شريف اكرامي مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات في القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا في الأهلي، حتى إعلان الرحيل في مسيرة دامت 23 عاما.

ويبلغ شريف إكرامى من العمر 37 عاماً، وتبلغ قيمتة السوقية 300 ألف يورو، انضم شريف للفريق الأول للأهلي عام 2004، حقق 18 بطولة مع الأحمر، بطولة الدوري 7 مرات، كأس مصر مرة واحدة، السوبر المصري 5 مرات، دوري أبطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الأفريقي مرتين.

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