في السودان.. اختلف اللصان فظهر السارق

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني، رئيس اللجنة المالية نصر الدين أحمد حميدتي إن هناك لصين اختلفا وإذا اختلف اللصان ظهر السارق، وإنهم أصيبوا بصدمة كبيرة بعد ثبوت وجود اختلاس مالي باتحاد الكرة، وأضاف في تصريحات: «هذا فساد كبير وغير مقبول»، وكشف أنهم شكلوا لجنة للتحقيق في هذا الملف الذي وصفه بـ«الصادم».

ونوه إلى أنهم أوقفوا الموظف المسؤول وشكلوا لجنة للتحقيق، وبعدها سيتخذون إجراءات قانونية، وقال: «لن نجامل على الإطلاق والفساد يحسب على اتحاد الكرة».

وشدد على أنهم سيكشفون عن المتورطين جميعاً في حال وجود أشخاص آخرين معهم، ونبه إلى أن الأمين العام للاتحاد أكد أن هنالك خطاباً مزوراً باسمه وراء الاختلاس، وأعلن حميدتي عن اتخاذ قرار عاجل بمراجعة العقود مع الفنادق، وقال: «لن نتستر على الحرامي». وكان الاتحاد قد أعلن عن اختلاس مبلغ 250 مليون جنيه وفتح التحقيق بهذا الخصوص.

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