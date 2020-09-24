طابع بريد بمناسبة مئوية الأفريقي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

في إطار الاحتفالات بمرور مئة سنة على تأسيس النادي الإفريقي احد أبرز وأقوى الفرق التونسية الحائز على عديد التتويجات المحلية والإقليمية والقارية سيصدر خلال الأيام المقبلة طابعاً بريدياً بهذه المناسبة يحمل شعار النادي الأفريقي باللونين المميزين الأحمر والأبيض إلى جانب بطاقة بريدية تحمل صورة الحارس الأسطوري للنادي الصادق ساسي الذي اشتهر باسم عتوقة بالإضافة إلى ظرف بلوني النادي الأحمر والأبيض. من جهة أخرى قدمت جمعية التحالف من أجل النادي الأفريقي طلباً لبلدية تونس العاصمة من أجل أن تلتزم بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإعادة تهيئة ملعب النادي الأفريقي وملاحقاته.

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