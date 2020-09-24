جلال ثالث مدرب يهرب من «المقاصة»

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

بات إيهاب جلال ثالث مدرب يرحل عن تدريب فريق مصر المقاصة، هذا الموسم، بعد أن فسخ عقده مع المقاصة بشكل مفاجئ، وأعلن مجلس إدارة مصر المقاصة رسمياً استقالة المدير الفني، وتقرر قبول الاستقالة وتوجيه الشكر للمدرب، مع التأكيد على صرف مستحقاته المتأخرة خلال الفترة القادمة، وتكليف علي عاشور مدرب فريق الشباب بالنادي ليتولى مهمة المدير الفني. ونفى عماد النحاس، وكيل أعمال إيهاب جلال، أن يكون هناك مفاوضات حالية من نادي بيراميدز دفعت جلال للرحيل عن المقاصة، وأن رحيل موكله جاء لأسباب مادية فقط، حيث لم يحصل إيهاب جلال على راتبه سوى نصف شهر فقط من أصل ستة شهور ونصف.

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