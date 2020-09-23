تأهل شباب الأهلي آسيوياً والهلال يستأنف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تأهل شباب الأهلي ومعه باختاكور الأوزبكي للعب في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد بيان الاتحاد الآسيوي للكرة باعتبار الهلال منسحباً من البطولة، وبالتالي إلغاء جميع نتائجه في المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

وينتظر انتهاء مباراة باختاكور الأوزبكي وشاهر خودرو الإيراني الدائرة حالياً، لتحديد ترتيب المجموعة الثانية، ومعرفة الفريق الذي يواجهه شباب الأهلي في دور الـ16.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر مطلعة من نادي الهلال، بأن إدارة النادي سوف تتقدم باحتجاج رسمي واستئناف إلى الاتحاد الآسيوي للكرة، ومن المقرر أن تجتمع صباح غداً، مع مسؤولي الاتحاد القاري، مع إمكانية اللجوء إلى الاتحاد الدولي للكرة أو المحكمة الرياضية الدولية "الكاس".

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