إلغاء مباراة شباب الأهلي مع الهلال و"الزعيم" يحرج الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء مباراة شباب الأهلي والهلال السعودي التي كانت مقررة مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، لاقتصار قائمة الهلال الأساسية والاحتياطية على 11 لاعباً فقط، وهو ما يتعارض مع لائحة البطولة القاضية بأن لا تقل قائمة أي فريق عن 13 لاعباً.

ويترقب الجميع قرار الاتحاد الآسيوي بشأن الهلال، إذ يتوقع البعض أن يتم اعتبار الهلال منسحباً من مباراة شباب الأهلي فقط، وبالتالي يعتبر خاسراً 0-3، بعدما حرص الهلال على الذهاب إلى أرض الملعب، وتأكيد استعداده لخوض اللقاء بتسعة لاعبين في التشكيلة الرئيسية، وحراسي مرمى في الاحتياط.

بينما تشير أنباء أخرى إلى أن الاتحاد الآسيوي ينوي إلغاء كافة نتائج الهلال في دور المجموعات، وبالتالي خروجه من البطولة رغم تأهله قبل جولة اليوم، إلى دور الـ16، وسيكون لحضور الهلال إلى ملعب المباراة، دوره فقط في تجنيب الهلال التعرض لأي غرامات مالية، أو عقوبة الإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في دوري أبطال آسيا.

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