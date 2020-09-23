المادة 4.3 تحسم مصير الهلال في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تفاعلت جماهير الهلال السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان إدارة ناديهم بأن قائمة فريقه الأول لخوض مباراة شباب الأهلي سواء الأساسية أو الاحتياطية في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، ضمت ثلاثة حراس مرمى، وثمانية لاعبين.

وهاجمت جماهير الهلال مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وطالبوا بتدخل قوي وضاغط من الاتحاد الآسيوي، لحماية الهلال حامل اللقب، من تطبيق المادة 4.3، على "الزعيم"، والتي تعتبره منسحباً، لعدم تجاوز قائمة الفريق الأساسية والاحتياطية 13 لاعباً.

وفي تلك الحالة، سيتم إلغاء كافة نتائج الفريق في دور المجموعات، ما يعني تأهل شباب الأهلي وباختاكور الأوزبكي مباشرة إلى دور الـ16، بدون انتظار لما تسفر عنه نتيجة مباراة باختاكور وشاهر خودرو الإيراني مساء اليوم.

بينما تأمل جماهير الهلال بأن يكتفي الاتحاد الآسيوي للكرة، باعتبار الهلال منسحباً فقط من مباراته مع شباب الأهلي، والذي سيعتبر في تلك الحالة فائزاً بنتيجة 3-0 في تلك المباراة، وعليه ينتظر شباب الأهلي نتيجة مباراة باختاكور، خاصة وأن فريق الهلال في طريقه إلى ملعب المباراة بقائمته التي ضمت 11 لاعباً، انتظاراً لقرار الاتحاد الآسيوي.

ويحتاج شباب الأهلي إلى الفوز، وخسارة أو تعادل باختاكور، ليتأهل مع الهلال الذي ضمن التأهل مسبقاً، ولكن عدم تطبيق المادة 4.3 سيخلق اعتراضات أخرى من ناديي شباب الأهلي وباختاكور في حال عدم تأهل أي منهما إلى الدور التالي.

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