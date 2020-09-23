الهلال في طريقه للانسحاب من دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي الهلال السعودي عن تلقي إدارته قبل قليل، رفضاً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لطلبها تأجيل مباراة الهلال وشباب الأهلي المقررة في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

وأوضح نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن قائمته لخوض مباراة شباب الأهلي سواء الأساسية أو الاحتياطية، ضمت ثلاثة حراس مرمى، وثمانية لاعبين.

وأكدت إدارة الهلال، أن الفريق أنطلق في حافلته وهو في طريقه إلى ملعب المباراة إلى حين صدور قرار من الاتحاد الآسيوي للكرة.

والجدير بالذكر، أن لائحة البطولة تقضي بأن تضم قائمة الفريق الأساسية والاحتياطية، 13 لاعباً، وهو ما يتنافى مع واقع الهلال الحالي، وينتظر أن يعلن عن انسحاب الهلال من دوري أبطال آسيا، وبالتالي تأهل شباب الأهلي وباختاكور إلى الدور الـ16.

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