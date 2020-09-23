السلطات السودانية تطلق سراح رئيس الهلال

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أطلقت السلطات القضائية في السودان سراح هشام محمد السوباط رئيس لجنة التطبيع لنادي الهلال، بعد احتجاز دام 10 أيام على خلفية بلاغ مقدم من قبل لجنة محاربة الفساد السودانية، وكان هشام السوباط قد تولى رئاسة لجنة تطبيع نادي الهلال في سبتمبر الجاري بعد قرار صادر عن اتحاد الكرة عقب نهاية فترة مجلس الرئيس السابق أشرف سيد أحمد الكاردينال.

وعقب إطلاق سراحه عقد السوباط مؤتمراً صحفياً أعلن فيه أنه سيمضي في تحقيق أهداف وطموحات وآمال جماهير الهلال وأن مسيرته لن تتوقف، وقال هشام السوباط إن ما جرى له لن يؤثر في مسيرته العملية، مؤكداً أن الأمر طبيعي ويحدث لكثير من رجال الأعمال. وفي فريق الكرة بالهلال عاد قائد الفريق الظهير الأيسر الدولي عبداللطيف بويا، للتدريبات بعد غياب امتد أسبوعين عقب تعرضه لإصابة في الركبة.

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