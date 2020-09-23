2 مليون دولار شرط الأهلي لبيع أزارو

المصدر: (القاهرة - عماد الحسيني)

أعلن مسؤولو النادي الأهلي المصري، رفضهم العرض المقدم من نادي الاتفاق السعودي، بشراء المهاجم المغربي وليد أزارو مقابل 400 ألف دولار، ووضعت الإدارة 2 مليون دولار حداً أدنى لبيع اللاعب.

وجدد نادي الاتفاق الرغبة في ضم المهاجم المغربي بشكل نهائي رغم أزمة انتهاء إعارته بسبب خلافات مادية، مما جعل النادي يخاطب الاتحاد السعودي لوضع المغربي على القائمة السوداء، غير أن الإدارة ستخاطب الاتحاد لرفع الحظر. وينتظر الأهلي عودة أزارو من إجازته، لبدء إجراءات التفاوض على تمديد عقده لموسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، مع رفع القيمة المادية من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنوياً.

ويشترط الأهلي تمديد عقد أزارو لموسمين من أجل الاستمرار في النادي المصري، خصوصاً مع رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عودة اللاعب لخلاف نشب بينهما مطلع الموسم.

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