العربي الكويتي.. عصفوران بحجر واحد

المصدر: (الكويت – أحمد عبداللطيف )

ضرب زعيم الكرة الكويتية النادي العربي عصفورين بحجر واحد، بعدما توج بلقب الكأس بالفوز على نادي الكويت بهدفين مقابل هدف في النسخة 58 محققاً الرقم 16 في تاريخه، معادلاً عدد مرات الفوز مع غريمه التقليدي نادي القادسية، وعاد لحصد اللقب بعد غياب 12 موسماً كاملاً.وأعلن عبدالعزيز عاشور رئيس النادي العربي تقديم مكافأة شخصية للاعبين بقيمة 325 ألف دولار أمريكي، بينما قدم مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي – الرئيس الفخري لنادي الكويت - مبلغ 170 للفريق البطل.

ونجح العربي في قلب النتيجة حيث كان متأخراً بهدف عبدالله البريكي، وتمكن العاجي برنارد هنري من تسجيل هدف التعادل للعربي ليتجه الفريقان للوقت الإضافي الذي جاء في مصلحة زعيم الكرة الكويتية بعد أن تمكن علي خلف من تسجيل هدف الفوز في الثواني الأخيرة للمباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز