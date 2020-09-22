أزمة جديدة بين الهلال والاتحاد الآسيوي قبل ساعات من لقاء شباب الأهلي

المصدر: البيان الرياضي

نشبت أزمة كبيرة بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونادي الهلال السعودي، قبل ساعات من لقاء الهلال وشباب الأهلي مساء غداً، ضمن الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، والذي تقام مبارياته بنظام التجمع في الدوحة حالياً، وحتى الدور قبل النهائي من البطولة.

وأشار موقع "آس آرابيا"، إلى أن الأزمة وقعت بين الطرفين، بعد قيام فهد المفرج رئيس بعثة نادي الهلال السعودي، بخرق قوانين العزل الصحي المتبعة بالبطولة، بزيارته لتدريب الهلال مساء أمس، وكشفت كاميرات الفندق عن الزيارة، والتي جرت بحضور عدد من المصورين وأعضاء الفريق الطبي المرافقين للهلال.

وبين الموقع أن قوانين البطولة تقضي بأن من يخرق النظام الصحي يستبعد نهائيا، وبالتالي يتوجب على فهد المفرج والمجموعة التي كانت برفقته، أن تخضع للحجر صحي لمدة ٦ أيام، ثم تغادر إلى السعودية، وهو القرار الذي اتخذه بالفعل الاتحاد الآسيوي، مما يعني غيابهم عن الهلال الذي ضمن التأهل إلى الدور الـ16.

وأوضح الموقع أن أول رد فعل على هذا الأمر من جانب نادي الهلال، تمثل في عدم حضور المدير الفني للفريق للمؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل استعدادا لمواجهة شباب الأهلي، وليكون الصدام الثاني بين الهلال والاتحاد الآسيوي، بعدما رفض الاتحاد القاري طلب الهلال تأجيل مباراته أمام شاهر خودرو الإيراني، بسبب ظهور 15 حالة بين اللاعبين مصابين بفيروس كورونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز