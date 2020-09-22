"كورونا" يلغي مؤتمر الهلال في "الآسيوية"

المصدر: البيان الرياضي

ألغت اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال السعودي الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء، لتقديم مباراة الفريق مع شباب الأهلي المنتظرة غداً، ضمن الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وجاء قرار الإلغاء، بسبب خضوع عدداً من عناصر بعثة الهلال لفحص طبي، بعد الاشتباه في ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق، والذي عاني في الجولتين الماضيتين من غيابات عديدة للاعبين أصيبوا بالفيروس، ومنهم قائده سلمان الفرج، والذي يعود للمشاركة مع الهلال غداً، بعد التأكد من شفائه، ومشاركته في التدريبات الجماعية لفريقه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز