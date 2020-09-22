المريخ يقاضي «مشجعاً» اعتدى على إداري

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أعلن مجلس المريخ عن توجيه رئيس اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحد مشجعي النادي الذي اعتدى على عمر محمد عبد الله عضو مجلس الإدارة. وأكد المجلس أن التفلت الذي يجنح له بعض المحسوبين على النادي سيجد الردع اللازم عبر القانون، وأوضح المجلس في بيان أنه يرفض شريعة قانون الغاب التي سار عليها بعض من مارسوا فعل الاعتداء القبيح.وقال المجلس، إن ما حدث ظاهرة لا تشبه قيم وأخلاق مجتمع المريخ السمحة. وتعرض عمر محمد عبدالله عضو مجلس الادارة لاعتداء بضربة قوية من الخلف من أحد المشجعين، تسببت في سقوطه أرضاً، وذلك أثناء خروجه من نادي الأسرة بالخرطوم عقب مباراة المريخ والرابطة ضمن مباريات الدوري السوداني.

من ناحية ثانية، تواصل الصراع بشأن الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي بنادي المريخ، وعقدت اللجنة المكلفة بالإشراف على ملف النظام الأساسي عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية مع الأطراف المتنازعة.

وكشف مصدر أن اللجنة أمنت على إقامة الجمعية العمومية في موعدها مطلع أكتوبر القادم، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بهذا الشأن، وتم التأكيد على أن المريخ وفقاً للقانون محكوم حتى اللحظة بالنظام الأساسي المجاز (2019).

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