الترجي.. سوبر خمس نجوم

المصدر: (تونس - صالح قادري)

توّج الترجي أول من أمس بلقب كأس السوبر التونسي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على الصفاقسي بركلات الترجيح (6- 5)بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي. وقد سبق للترجي التونسي أن توج بهذه الكأس أربع مرات أعوام ( 1960 و 1994 و2001 و2019 ) في حين أن الصفاقسي لم يتوج بها، وسبق له أن خسر أيضا عام 1995.

وتتواصل منافسات كرة القدم التونسية غداً بمقابلتي نصف نهائي الكأس، حيث يستضيف هلال الشابة الفريق الذي يدرك هذه المرحلة المتقدمة للمرة الأولى بطل تونس الترجي، ويحل الاتحاد المنستيري ضيفاً على الصفاقسي. وقد سبق للفريقين أن تقابلا في المباراة النهائية لسنة 2009 وفاز آنذاك الصفاقسي بهدف دون رد سجله عصام المرداسي من ركلة جزاء في الدقيقة 120. فهل يؤكد الصفاقسي تفوقه على منافسه أم يصنع هذا الأخير الحدث، فيتأهل إلى المباراة النهائية التي تقرر أن تجرى يوم الأحد المقبل في مدينة المنستير.

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