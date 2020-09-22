تغريم الشناوي 500 ألف دولار لصالح الزمالك

المصدر: (القاهرة- عماد الحسيني)

استقرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري ، على تأييد قرار لجنة شؤون اللاعبين، بإلزام أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، بإعادة مبلغ 8 ملايين جنيه مصري (نحو 500 ألف دولار)، إلى ناديه السابق الزمالك، الذي تقدم بشكوى بحصول اللاعب على مقدم تعاقد قبل توقيعه لنادي بيراميدز، ولم يرد المبلغ.

ورفضت لجنة التظلمات طلب اللاعب ، فيما رفضت أيضاً تظلم نادي الزمالك، الذي طالب بإعادة المبلغ مضافاً إليه الفوائد.

وكتب مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر فيسبوك: «أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري قراراً نهائياً بإلزام أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق، وبيراميدز الحالي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك، وفي حال عدم تسديده الغرامة سيتم إيقافه لأجل غير مسمى. الزمالك أصبح له درع وسيف».

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