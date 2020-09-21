سخرية بعد خطأ للقناة الناقلة للدوري السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

أثارت القناة الناقلة للدوري السوداني، سخرية جمهور الكرة السودانية وفي الوقت نفسه غضب جمهور فريق الرابطة كوستي، بوضع اسم الوكالة الرسمية للأنباء في السودان، وكالة السودانية للأنباء (سونا) مكان اسم فريق الرابطة في مباراته الأخيرة أمام المريخ في الدوري، وذلك أثناء بث المباراة التي جرت بين الفريقين، وقد أثار المشهد ردود فعل متباينة في مواقع التواصل الاجتماعي، حملت في معظمها السخرية والتندر، فيما وصف آخرون ما حدث بأنه يعكس مستوى النقل التلفزيوني لمباريات الدوري، واعتبر آخرون أن مثل هذه الأخطاء التي وصفوها بالكارثية تتطلب وضع معايير صارمة من الاتحاد في اختيار القناة الناقلة.

من ناحية أخرى يدرس مجلس المريخ برئاسة سوداكال إغلاق المكتب التنفيذي للنادي، بعد أن تقدم مالك المنزل الذي يشغله مقر المكتب التنفيذي، بطلب إخلاء للمحكمة بعد أن فشل في تسوية حقوقه المالية مع النادي طيلة الفترات الماضية.

في الأثناء اشتعلت حرب تبادل الخطابات بين مجموعتي رئيس المريخ آدم عبد الله سوداكال، والمدير التنفيذي المقال مدثر خيري، بشأن اعتماد المراسلات الرسمية الصادرة من الإدارة التنفيذية باعتبارها المسؤول الأول بالنادي.

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