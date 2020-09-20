فيفا: الهلال أظهر روح البطل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أثنى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في نسخته العربية على توتير بالاداء الذي قدمه الهلال السعودي، بطل اسيا، في دوري المجموعات وانتزاعه بطاقة التاهل الى الدور الثاتي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بسبب اصابة 15 لاعبا في صفوفه بفيروس كورونا.

و نشر حساب "فيفا" تغريدة جاء فيها : "الهلال أظهر روح البطل وقهر الظروف العصيبة، وحقق المطلوب بالعبور إلى دور الـ16 رغم الغيابات العديدة في صفوفه بتعادله 0-0 أمام شاهر خودرو الإيراني، ليتأهل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة"، تحية خاصة للزعيم وتمانياتنا بالشفاء العاجل للجميع."

وكانت إدارة الهلال طلبت تأجيل المباراة لكن الاتحاد الآسيوي رفض ذلك.

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