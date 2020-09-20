الجابر يطالب الاتحاد الآسيوي للكرة بعدالة المنافسة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

غرد سامي الجابر نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، مطالباً الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باحترام عدالة المنافسة، بعد رفض الاتحاد القاري تأجيل مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي المقررة مساء اليوم، لظروف تفشي فيروس كورونا بين صفوف الهلال، وتأكيد قرابة الـ20 حالة إيجابية.

وقال الجابر: "الاتحاد الآسيوي ليس مطالب باحترام حامل اللقب، بل باحترام عدالة المنافسة، وضمان الفرص المتساوية لمن حضر لإكمال مشواره في البطولة".

وأضاف: "محاولة الربط بين حالة انسحاب فريق الوحدة الإماراتي، ورفض الاتحاد الآسيوي مطالبة الهلال بالتأجيل، ومطالبته بالانسحاب، والضغط على الاتحاد الآسيوي لعدم إيجاد حل غير منطقي مطلقاً".

وأختتم مغرداً: "الهلال حضر كما هو مجدول من قبل الاتحاد الآسيوي، وشارك بقائمة ناقصة في أولى المباريات، وتزايد عدد الاصابات والفريق في ضيافة الاتحاد الآسيوي، والذي يفترض أن يتحرك، ليس لاستثناء الهلال ومحاباته، بل لضمان استمرار البطولة وللمحافظة على سمعته كاتحاد قادر على ايجاد الحلول".

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