دعوات جماهيرية لانسحاب الهلال السعودي من "الآسيوية"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أثار ارتفاع عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بنادي الهلال السعودي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بانسحاب حامل اللقب من دوري أبطال آسيا 2020، لصعوبة مواصلة المشوار في البطولة بصفوف ناقصة.

وترى جماهير الهلال، أن الأفضل للفريق الانسحاب وهو في وضعية جيدة ومتصدراً لترتيب المجموعة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، في ظل رفض الاتحاد الآسيوي للكرة، تأجيل أي مباريات لأي فريق بسبب ظهور حالات ايجابية بفيروس كورونا.

والجدير بالذكر، أن قائمة الحالات الإيجابية في نادي الهلال، تضم اللاعبين عبد الله الجدعاني، نواف الغامدي، محمد الواكد، عبد الله الحافظ، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، نواف العابد، حمد العبدان، سالم الدوسري، جيوفينكو، صالح الشهري وسعود كريري.

ويواجه الجهاز الفني للهلال صعوبة بالغة في وضع توفير عدد اللاعبين لإكمال التشكيلة المناسبة لمواجهة شاهر خودرو الإيراني غداً الأحد، في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

ومع هذا قال رازافان لوشيسكو مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "رغم كل الظروف التي مر بها الفريق، إلا أننا أظهرنا ثقة وروحا عالية خلال المباراتين التي لعبناها حتى الآن، وفرصنا بالتأهل كبيرة جداً، لكننا لم نحسم التأهل بعد، وعلينا أن نفوز غداً".

والجدير بالذكر أن الهلال يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن باختاكور الأوزبكي في المركز الثاني، و4 نقاط عن شباب الأهلي بالمركز الثالث، ويقبع شاهر خودرو في المركز الأخير بدون ي نقاط أو أهداف.

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