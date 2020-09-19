فيريرا يقترب من العودة لقيادة الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

اقترب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمااك والسد من تولي القيادة الفنية لفريق الزمالك المصري وفقاً لمصادر لصحيفة "اليوم السابع"، خلفا للفرنسي كارتيرون الذي تولي تدريب التعاون السعودي بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.



وأضاف المصدر، أن المفاوضات مع فيريرا اقتربت من الحسم رسميا، ويتبقي فقط توقيع العقود بعد إزالة كل أسباب تعطيل الصفقة، ما بين مادية وعدد المساعدين.

فيما جاء السويسري كريستين جروس في المرتبة الثانية بعد فيريرا، وذلك بسبب تمسك الأخير بضم عدد كبير من المساعدين، وهو ما يرفضه الزمالك، لعدم تحميل خزينة النادي أموالا إضافية بالعملات الأجنبية.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك اليوم اسم مدربه الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق ابتداء من يوم الغد الأحد.

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