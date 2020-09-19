حزن في الوسط الرياضي السعودي من أجل الكابتن يوسف خميس

المصدر: البيان الإلكتروني

ودع قائد المنتخب السعودي ونادي النصر الأسبق، الكابتن يوسف خميس والدته، بعد أن انتقلت إلى رحمة الله يوم البارحة الجمعة، حيث تمت الصلاة عليها ودفنها في مدينة الرياض عقب صلاة العصر.

وعمت الأوساط الرياضية السعودية حالة من الحزن، وتلقى خميس التعازي من كثير من الرياضيين الذين عبروا عن مشاعرهم وشاطروه أحزانه في فقد والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وقدم عدد من نجوم المنتخب السعودي السابقين الذين زاملوا خميس، تعازيهم الحارة له بالحضور أو عبر حساباتهم الخاصة في تويتر منهم ماجد عبدالله وصالح النعيمة ومحمد عبدالجواد وفهد الهريفي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز