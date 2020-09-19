وفاة اللبناني عطوي بعد شهر من «الرصاصة الطائشة»

المصدر: (بيروت - أ ف ب)

توفي أمس محمد عطوي لاعب نادي الاخاء الأهلي عاليه اللبناني بعد قرابة شهر من رقوده في المستشفى إثر إصابته بطلق ناري «طائش» في رأسه خلال مروره في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وتوجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر حسابه على تويتر بالتعازي لعائلة كرة القدم اللبنانية برحيل اللاعب ونشر صوره.

وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن حزنه العميق لوفاة نجم الكرة اللبنانية. وقال: «إنه خبر محزن، ليس فقط لمحبي محمد عطوي، وإنما لعموم الأسرة الكروية في قارة آسيا».ونعى هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني «اللاعب الخلوق» عطوي معتبراً «أنه يوم حزين للبنان».

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