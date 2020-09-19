خسارة الزمالك تهدي الأهلي الدوري المصري

المصدر: أ ف ب

أهدى الزمالك غريمه التقليدي الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم للموسم الخامس تواليا و42 في تاريخه قبل سبع مراحل من النهاية، بخسارته امام مضيفه اسوان بهدف نظيف "الجمعة" في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين.

ويتصدر الاهلي الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 17 نقطة عن الزمالك الثاني، حيث يتبقى للأول سبع مباريات مقابل ست للثاني.

ورغم ان الزمالك لا يزال قادرا على اللحاق بغريمه حسابيا، الا انه سيحسم ثلاث نقاط منه مع نهاية الموسم بعد انسحابه من مواجهة الاهلي في مرحلة الذهاب بسبب اعتراضه على ضغط المباريات.

وباتت مباراة الاهلي امام ضيفه مصر المقاصة السبت احتفالية بالفوز باللقب.

وسجل هدف فوز أسوان ابراهيم جلال (45+2)، وهو الاول في تاريخ مواجهات الفريقين، رافعا رصيد فريقه الى 34 نقطة في المركز التاسع.

شوط اول متوسط فنيا تسيّد الزمالك اغلب فتراته وإن غابت الفاعلية الهجومية على مرمى أسوان الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

كادت الدقيقة الاولى تعلن عن هدف اول لأصحاب الارض، بعدما سدد هيثم الفيل الكرة البينية خلف دفاع الزمالك ابعدها محمود عبد الرحيم "جنش " حارس الزمالك.

وكان واضحا تأثر الزمالك بغياب عناصره الاساسية بسبب الاصابة أبرزهم التونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ويوسف ابراهيم "اوباما" والمغربي أشرف بن شرقي، ومحمد ابو ناجم للإيقاف، اضافة الى الرحيل المفاجئ للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الى التعاون السعودي.

أرسل هيثم الفيل كرة طويلة من هجمة مرتدة حولها إبراهيم جلال رأسيه من فوق جنش محرزا الهدف الوحيد في المباراة (45+2). حاول الزمالك إدراك التعادل عبر مصطفى محمد برأسية قوية ابعدها مسعد عوض من على خط المرمي (47) ورد محمد طارق ابو العز بتسديدة قوية (54) أبعدها جنش بصعوبة.

دفع طارق يحيي المدير الفني المؤقت للزمالك بعدة تغييرات هجومية املا في تعديل النتيجة، حيث مرت رأسية مصطفى محمد بجوار القائم الايمن (88)، وكادت رأسية البديل كريم بامبو تسكن الشباك (90).

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