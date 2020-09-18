الموت يُغيب اللاعب اللبناني محمد عطوي

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل الدولي اللبناني محمد عطوي لاعب كرة القدم إلى جوار ربه فجر اليوم الجمعة، وفقاً لوسائل اعلام لبنانية، وذلك بعدما أُصيب برصاصة طائشة منذ حوالي الشهر، اخترقت رأسه واستقرّت في منطقة حساسة جدًا.

ووُلد محمد عطوي في بلدة حاروف الجنوبية في أكتوبر 1987، وبدأ مسيرته الكروية عام 2004 مع فريق أولمبيك (طرابلس لاحقا)، ثم انتقل إلى صفوف التضامن صور فالأنصار وأخيرا الإخاء الأهلي عالية.

وأحرز مع الأنصار كأس لبنان 3 مرات وكأس السوبر مرة واحدة، كما دافع عن ألوان المنتخب الوطني اللبناني ما بين 2011 و2014.

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