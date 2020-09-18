8 مباريات تعيد الحياة للملاعب السودانية

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

عادت الحياة للملاعب السودانية بعد غياب عن اللعب بسبب جائحة «كورونا»، وشهدت أربعة ملاعب بالعاصمة السودانية الخرطوم أداء ثماني مباريات عصراً ومساءً.

ووجدت عودة الدوري لتكملة المتبقي من مباريات تجاوباً كبيراً في الأوساط الرياضية، وعبرت أعداد كبيرة من الجماهير عن سعادتها باستئناف المنافسة، فيما اعتبر كفاح صالح المدير الفني لفريق الأهلي الخرطوم، أن ما حدث عودة للحياة في السودان وليس الملاعب فقط، مضيفاً في تصريحات لـ (البيان الرياضي)، أن لكرة القدم سحرها واهتمامها الكبير والخاص عند السودانين، وأن 80% من الشعب السوداني عاشق للعبة.

وكان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد أعلن انطلاق الدوري أول من أمس، ببرمجة ضاغطة، وجرت ثماني مباريات على 4 ملاعب.

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