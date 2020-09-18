الزمالك يقلّب في دفاتره القديمة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تصاعدت أسهم الثنائي البرتغالي جايمي باتشيكو وجيسوالدو فيريرا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي فسخ تعاقده مع النادي ودفع الشرط الجزائي، وهو ما يعادل راتب شهرين، ويتولى طارق يحيى قيادة الفريق بصورة مؤقتة لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب أجنبي جديد يقود «الأبيض» في المباريات المتبقية بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

وقلب الزمالك في دفاتره القديمة بحثاً عن مدرب يصلح لقيادة الفريق في الفترة المقبلة التي تشهد العديد من المنافسات المحلية والقارية، وتحتاج لمدرب على قدر كافٍ من المعرفة بالملاعب المصرية.

وكشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة، عن ترشيح الإسباني خوان كارلوس جاريدو، والثنائي باتشيكو وفيريرا، لتولي تدريب الفريق، وقرر رئيس النادي تشكيل لجنة، للتعاقد مع مدير فني أجنبي، والتي استقرت على الاختيار بين 4 أسماء.

وعلى الرغم من وجود أزمة قضائية بين الزمالك والبرتغالي فيريرا، وقت توليه تدريب الزمالك في موسم 2015، وحقق ثنائية الدوري والكأس، إلا أن هناك شواهد تشكك في اقترابه من العودة، فقد نشرت زلميرا فيريرا، زوجة المدرب البرتغالى، عبر حسابها الخاص على «إنستجرام»، صوراً خلال وجودها بالقاهرة والتنزه في منطقة الأهرامات الأثرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز