كورونا يضرب الهلال السعودي قبل مواجهة باختاكور في "الآسيوية"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي الهلال إصابة ياسر الشهراني لاعب فريقه الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا، لينضم إلى سداسي الفريق المُصاب أخيراً، وأعلن النادي خبر إصابة الشهراني بكورونا عبر تغريدة على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر".

فيما قالت مصادر أخرى لصحيفة " الرياضية" السعودية أن نواف الغامدي وعبدالله الجدعاني الحارسان، أصيبوا بذات الفيروس ولم يعلن عنهما الأزرق بشكل رسمي، ما يعني عدم خضوعهم للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد القاري.

وكان الهلال فقد السداسي سلمان الفرج، ومحمد البريك، وصالح الشهري، ومحمد الواكد، وحمد العبدان، ونواف العابد، في مباراته الماضية أمام الفريق الأوزبكي، الإثنين الماضي.

وتشترط لائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخاصة بالبطولة القارية في نسختها الحالية، وجود 13 لاعباً في قائمته من بينهم حارس مرمى أساسي لإقامة مباريات الفريق.

ويلاقي الأزرق باختاكور، اليوم الخميس، على ملعب الجنوب في الدوحة، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة، حيث يسعى المتصدر إلى حسم تأهله إلى ثمن النهائي.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية بـ9 نقاط، كسبها من 3 انتصارات، متفوقاً على الفريق الأوزبكي الثاني بفارق 3 نقاط.

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