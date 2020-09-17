رئيس الزمالك يتوعد «قراصنة» كارتيرون

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

توعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، أي نادٍ يقوم بالتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق، الذي وجه ضربة موجعة لإدارة وجماهير النادي الأبيض برحيله عن تدريب الفريق، أول من أمس، دون سابق إنذار، وذلك برغم محاولات رئيس النادي إثناءه عن قراره، ووصف مرتضى الوجهة الجديدة للمدرب الفرنسي بالقراصنة.

شكوك

وأثيرت الشكوك حول نادي بيراميدز، وأن مسؤوليه هم من حرّضوا المدرب الفرنسي على الرحيل، خصوصاً وأنه قام بدفع الشرط الجزائي المتفق عليه في حالة فسخ التعاقد وهو 250 ألف دولار، غير أن صحيفة «الرياضية» السعودية ذكرت في تقرير إخباري، أن إدارة نادي التعاون السعودي توصلت لاتفاق مبدئي مع كارتيرون لتدريب الفريق.

تهديد

وقال رئيس الزمالك عبر قناة ناديه، إنه لا يعنيه اسم النادي الذي تعاقد مع كارتيرون، لكن سيكون له رد فعل على هذا النادي ورئيسه، واصفاً ما حدث بـ «الخطف والقرصنة»، وهذا لا يجوز أن يتم بين دول أو أندية محترمة، وهناك شبه مؤامرة.

وأضاف: «لا أريد ظلم أي من الأندية التي تردد أنها اقتربت من التعاقد مع كارتيرون، لكن عندما يظهر هذا النادي إذا كان رئيسه رجلاً فليتحمل رد فعلي، قصة الخطف لا تحدث في الأندية الكبيرة، وأنه بهذا الشكل الرياضة ستفسد السياسة، إذا كان نادي التعاون هو الوجهة المقبلة فنحن من نمد أيدينا للأندية العربية، حيث سبق لنا السماح بانتقال مصطفى فتحي إلى هناك».

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