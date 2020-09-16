شقيقتا رياض محرز تتعرضان للضرب بمركز تجميل بباريس

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت شقيقتا رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي للضرب من قبل عصابة في محل التجميل الخاص بهما، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع" حيث أصيبت شقيقتاه دنيا وإيناس بجروح وكدمات جراء الاعتداء عليهما، بينما تعرض موظفون آخرون للركل واللكم، كما حطم المعتدون المكونون من 12 شخصا منتجات التجميل بعد أن رفض أحد العملاء دفع تكاليف العلاج بالمتجر في باريس.

وقالت دنيا، بحسب صحيفة "ذا صن" إنهما ربما استُهدفا بسبب شقيقهما لاعب كرة القدم، رياض محرز، مضيفة، "لقد أصبنا جميعًا بالصدمة، ولا أعرف لماذا حدث هذا ويمكن أن يكون لأننا أخوات رياض محرز".

وأضافت دنيا أن المتاعب بدأت عندما تلقت إحدى الزبونات علاجات تجميل لكنها لم تدفع.. وفي غضون ثوان قليلة، وصلت 3 سيارات أمام الصالون ونزل هؤلاء الرجال ودخلوا المحل وبدأوا في مهاجمتنا".

وروت دنيا "الجميع كان يصرخ بينما تصرف المعتدون علينا بلا شفقة، وحاول أحدهم خنقي بينما ركل آخر في ساق أختي الصغيرة".

من غير المعروف ما إذا كان أي شيء قد سُرق في الهجوم، بينما لم يتمكن محرز من زيارة أخواته بعد الكشف عن إيجابية مسحته بفيروس كورونا.

وكان رياض محرز، قد أصيب بفيروس كورونا وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الجولة الأولى من عمر المسابقة التي انطلقت يوم 12 سبتمبر المقبل.

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