مرتضى منصور: استقالة كارتيرون المفاجئة مؤامرة مدبرة ضد الزمالك

المصدر: وكالات

اعتبر رئيس الزمالك، مرتضى منصور، الاستقالة المفاجئة لمدرب فريقه، بأنها "مؤامرة" ضد النادي، خاصة وأن هذه الاستقالة تأتي قبل خوض مباراة هامة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصف منصور، النادي العربي ـ لم يسمه، الذي أثر على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون كي يرحل عن الزمالك في هذا التوقيت، بأنه يمارس أعمال "قرصنة"، ويسيء للعلاقات.

وقال منصور عبر قناة الزمالك: "أن يرحل المدرب في هذا التوقيت وبهذه الطريقة فهناك شبهة مؤامرة فى ذلك".

وأضاف "الزمالك تسامح مع كارتيرون كثيرا في التشكيلة وبعض النتائج وفي النهاية ترك النادي بهذه الطريقة غير المحترمة".

وتوعد منصور النادي الذى سيعلن التعاقد مع كارتيرون مستقبلا، قائلا: "النادي الذي سيعلن التعاقد مع كارتيرون عليه تحمل رد فعل مرتضى منصور".

وتابع "الزمالك أكبر من كارتيرون وأكبر من النادي الذي سيذهب إليه".

وكان كارتيرون، قدم أمس الثلاثاء، استقالته من تدريب الزمالك بشكل مفاجئ، بعدما نشب خلاف بين المدرب وإدارة الفريق الأبيض حول بعض الأمور.

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