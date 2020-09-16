رئيس الأفريقي سبب الخسارة أمام النجم

المصدر: (تونس- صالح قادري)

أكدت مصادر قريبة من إدارة الأفريقي التونسي أن تصرفات رئيس النادي عبد السلام اليونسي قبل مباراة الكلاسيكو أمام النجم الساحلي في ختام الدوري التونسي قد ساهمت في خسارة الفريق وانهياره أمام خصمه. وأكدت المصادر نفسها أن تراجع أداء اللاعبين كان متوقعاً إذ كان هناك عدم تركيز واضح ناتج عن حالة الغليان التي أصبح يعيشها اللاعبون نتيجة تراكم المشكلات وعجز المسؤولون عن إيجاد حلول لها.

وأضاف المصدر: زاد من توتر الأجواء وعدم تركيز اللاعبين على مباراة الكلاسيكو أن رئيس النادي مكث بالفندق نفسه الذي يقيم فيه الفريق قرابة الشهر، لكنه فعل المستحيل حتى لا يلتقيهم، فغضبوا وازداد غضبهم عندما علموا بالعقود التي أبرمها في الفترة الأخيرة في رياضتي كرة اليد وكرة السلة، بينما لم يدفع مستحقات لاعبي فريق كرة القدم.

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