الاتحاد السكندري يؤجل تتويج الأهلي بدرع الدوري المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أجل الاتحاد السكندري، تتويج الأهلي بدرع الدوري المصري لكرة القدم، بعد تعادلهما السلبي مساء أمس الاثنين، على ملعب استاد برج العرب في الجولة 27 من عمر المسابقة.

وحصل الأهلي على نقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 72 نقطة، معززاً صدارته لترتيب الدوري، وكان يحتاج إلى الفوز والنقاط الثلاث للتتويج بالدرع، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة، وظل في المركز الخامس.

وشهدت المباراة، إضاعة أحمد رفعت لركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصلحة الاتحاد، بعدما سددها اللاعب وتصدى لها حارس الأهلي محمد الشناوي.

كما طرد أحمد فتحي لاعب الأهلي بالدقيقة 60، بعد حصوله على إنذار أول لتسببه في ركلة الجزاء، وإنذار ثاني للاعتراض على حكم المباراة.

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