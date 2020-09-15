نادي مصر يطلب تفريغ محادثة «تحكيمية»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

في واقعة غريبة، طالب نادي مصر، الذي ينافس بالدوري المصري الممتاز، تفريغ المحادثة التي دارت بين حكم المباراة وحكم الفيديو في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، ضمن الجولة 26 للدوري.

واعترض لاعبو الفريق على حكم المباراة أحمد العدوي، بعدما رأوا أحقية المهاجم رضا الويشي في الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، وشكك مسؤولو نادي مصر في حكم المباراة، حيث أكد أحمد العربي عضو مجلس إدارة النادي، وفقاً لرواية اللاعبين، أنه في أثناء حديث الحكم مع حكم تقنية الفيديو، سمع اللاعبون صوت حكم الفيديو وهو يخبره بأن ركلة الجزاء صحيحة، حيث إن السماعات صوتها مرتفع جداً واللاعبون استمعوا للمحادثة، وهو ما دفع مجلس إدارة النادي لمخاطبة اتحاد الكرة بتفريغ المحادثة.

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