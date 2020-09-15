اتهامات فساد تلاحق رئيس الهلال السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

وضعت نيابة محاربة الفساد السودانية، رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، هشام السوباط، في الحبس، على خلفية بلاغات من لجنة إزالة تمكين النظام السابق في السودان، وكانت انتقادات سابقة، قد وجهت للاتحاد السوداني لكرة القدم، في عملية اختيار السوباط لرئاسة اللجنة، بسبب بلاغات موجهة إليه في نيابة الفساد، ورفض الاتحاد السوداني، الانتقادات الموجهة إليه، مؤكداً أن البلاغات لم تتعد مرحلة الاتهام، استناداً على القاعدة القانونية التي تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأكدت مصادر بنادي الهلال لـ «البيان»، أن رئيس لجنة التطبيع، التزم من داخل محبسه، بتسديد الالتزامات المالية التي وعد بها، لتسيير نشاط الفريق والنادي، وأن الوضع المالي في النادي مستقر، ولا يوجد ما يدعو للقلق، حسب تعبيره.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز