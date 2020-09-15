الدوري التونسي.. محطة النهاية بعد 13 شهراً

المصدر: (تونس - صالح قادري)

وصل الدوري التونسي أول من أمس إلى محطة نهاية الموسم بعد نحو 13 شهراً من بدايته، حيث انطلق الموسم في 24 أغسطس 2019 وانتهى يوم 13 سبتمبر 2020. وطال عمر الدوري بسبب التوقف خلال أزمة فيروس كورونا. وكشفت الجولة الأخيرة كامل أسرارها بعد الإثارة والتشويق في كل المباريات، والتي بنهايتها هبط فريقا الشبيبة القيروانية ونادي حمام الانف إلى الدرجة الثانية بعد أن اكتفى الفريق الأول بالتعادل السلبي أمام ضيفه الترجي الذي أنهى الموسم بدون خسارة في حين انقاد الفريق الثاني إلى الهزيمة من ضيفه الملعب التونسي (0- 2).

وحافظ النادي البنزرتي على مكانه في دوري الأضواء رغم خسارته أمام مضيفه اتحاد تطاوين ( 0 - 1) الذي كان مطالباً بالفوز لضمان البقاء.ويمكن القول إن الترجي والملعب التونسي قد منحا النادي البنزرتي هدية ثمينة تمثلت في تعادل الأول مع الشبيبة القيروانية وفوز الثاني على نادي حمام الأنف، وفي قمة الجولة حسم النجم الساحلي مواجهة الكلاسيكو أمام مضيفه النادي الإفريقي 3 - 2 لينهي الدوري في المركز الرابع.

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