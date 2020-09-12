قبل ساعات من ملاقاة بختاكور إصابة 5 لاعبين من الهلال بكورونا

المصدر: دبي- العوضي النمر

أظهرت نتيجة الفحص التي أجريت لفريق الهلال السعودي من فيروس كورونا "كوفيد 19” والتي أجريت للاعبيه فور الوصول إلى الدوحة للمشاركة في استكمال منافسات دوري ابطال أسيا إلى إصابة 5 لاعبين بالفيروس وهم: محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، سعود كريري، صالح الشهري.

وبناء عليه قامت اللجنة المنظمة بإعادة الفحص مرة أخرى مساء اليوم السبت لزيادة التأكيد قبل انطلاقة المنافسات.

ويطمح نادي الهلال السعودي حامل اللقب في مواصلة العروض القوية، ومحاولة الدفاع عن اللقب الذي توج به العام الماضي، وهو يقابل بختاكور يوم الاثنين المقبل.

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