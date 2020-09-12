إخلاء سبيل لاعب الأهلي بعد واقعة تهشيم سيارتين في الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

أخلت نيابة قصر النيل، سبيل لاعب نادي الأهلي المصري، صالح جمعة، بعد حادث تصادم بسيارته أدى إلى تهشيم سيارتين في منطقة الزمالك.

وخرج اللاعب من قسم الشرطة بعد أن تعهد لصاحبي السيارتين اللتين تهشمتا بأنه سيتكفل بإصلاحهما.

وأقر جمعة البالغ 27 عاما بارتكابه الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يده.

وذكرت وسائل إعلام مصرية الجمعة، أنه أثناء سير اللاعب بمنطقة الزمالك وتحديدا في شارع محمد مظهر الساعة السابعة صباحا، بسرعة شديدة اصطدم بسيارتين دون إصابات، ودخل في مشادات مع مالكيها، خاصة بعض رفضه دفع ثمن إصلاح الأضرار.

ليتصاعد الموقف ما أدى إلى تراشق بالألفاظ بينه وبين أصحاب السيارات والمارة، وحاول اللاعب تهدئة الموقف بالإفصاح عن هويته، إلا أن التلاسن بالكلمات بينه وبين المارة لم ينقطع.

وحاول اللاعب الهروب من الموقف ويفر بسيارته، إلا أن قوات الأمن بالمنطقة تمكنت من السيطرة عليه وتوقيفه واصطحابه إلى قسم شرطة قصر النيل.

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