" فيفا" ينعي النجم العراقي ناظم شاكر

المصدر: تقرير- عزالدين جادالله

نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" النجم العراقي والدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع فيروس كورونا.

وغرد الحساب العربي للاتحاد الدولي: "يتقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخالص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية عن عُمر 62 سنة بعد صراع مع المرض".

وأضاف: " الفقيد كان لاعباً ومدرباً وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم 1986".

وارفق النعي بصورة النجم العراقي بقميص المنتخب في كأس العالم 1986.

وتوفي ناظم شاكر نجم الكرة العراقية السابق، مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع فيروس كورونا، استمر لما يقارب من شهر كامل.

وعانى الراحل من ضرر كبير أصاب الرئة، ورغم الإسعافات الكثيرة إلا أنه عانى من الغيبوبة، لمرات عديدة حتى فارق الحياة.



ويعد ناظم شاكر ثالث نجم كروي يفارق الحياة بسبب فيروس كورونا، بعد رحيل أحمد راضي وعلى هادي.

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