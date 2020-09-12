الترجي يتسلم درع الدوري التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

مباشرة بعد إعلان طاقم التحكيم عن نهاية المباراة بفوز الترجي التونسي أمام ضيفه نجم المتلوي بهدفين لهدف تسلم لاعبو فريق الترجي درع الدوري والميداليات من طرف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش بحضور رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء ورئيس الترجي حمدي المدب.

في الجولة نفسها تأكد النادي الصفاقسي من المرتبة الثانية التي تخول له المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه أمام ضيفه النادي الأفريقي بهدف دون رد، كما تأكد الاتحاد المنستيري من الاستقرار في المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه.

وبقيت المرتبة الرابعة التي تؤهل صاحبها للمشاركة في البطولة العربية للأندية منحصرة بين النادي الأفريقي والنجم الساحلي اللذين يلتقيان غداً في إطار الجولة الأخيرة من الدوري التونسي.

من جانب آخر شهدت الجولة قبل الأخيرة من السباق احتجاجات الشبيبة القيروانية على التحكيم بعد أن خسرت أمام مضيفها النادي البنزرتي بهدف دون رد سجله حبيب يكن في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وقد تحول مسؤولو الشبيبة مباشرة إثر المباراة إلى مقر الاتحاد التونسي لكرة القدم احتجاجاً على التحكيم.

وفي هذا السياق قال المدرب المساعد للشبيبة القيروانية حلمي حمام إن فريقه تعرض إلى مظلمة صارخة في مدينة بنزرت من طاقم تحكيم اعتبره بعيداً عن الحيادية بقيادة يوسف السرايري، وأبدى حمام استغرابه مما يحدث في الكرة التونسية، معتبراً أن البعض لديه نفوذ في اتخاذ القرارات حتى في مسألة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وبفضل فوز النادي البنزرتي ارتقى الفريق إلى المرتبة 11 برصيد 23 نقطة، وانحدر فريق الشبيبة القيروانية إلى المرتبة الأخيرة بـ21 نقطة.

وفي الجولة الأخيرة يحل البنزرتي ضيفاً على اتحاد تطاوين الذي ضمن بقاءه في حين يستقبل الشبيبة القيروانية الترجي.

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