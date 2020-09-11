القبض على نجم الأهلي في الزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بعد اصطدام سيارته بسيارتين، في منطقة الزمالك بالقاهرة.

ووفقا لصحيفة الوطن، اقتادت قوة أمنية صالح جمعة إلى قسم الشرطة، بعد اصطدامه بسيارتين متوقفتين بأحد الشوارع في الزمالك، وتحرر محضر بالواقعة وثبت من خلاله وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.

كان اللاعب صدم شابًا في شارع النيل، مارس الماضي، وهرب من مكان الواقعة، إذ بدأت الواقعة حينها بورود بلاغ من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع.م" 31 عاما، فني بمركز سياحي، بشارع النيل السياحي، مصابا بكدمات متفرقة في الجسم، وكسر في عظمة الأنف.

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