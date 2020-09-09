الأهلاوية يهاجمون رمضان

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

شنت جماهير النادي الأهلي المصري، هجوماً على رمضان صبحي لاعب «بيراميدز»، ودشنوا وسماً تحت عنوان «ابن النادي» عبر موقع «تويتر»، للهجوم على اللاعب الذي فضّل الرحيل عن الأهلي في مفاجأة أذهلت الجميع، ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، مقطع فيديو ظهر فيه رمضان وهو يشير بعلامات أثارت غضب جماهير الأهلي، عندما وضع أصبعه على فمه في إشارة إلى إسكات منتقديه.

وعقد «بيراميدز» أول من أمس، مؤتمراً صحافياً للإعلان الرسمي عن صفقة انتقال قائد المنتخب المصري الأولمبي إلى بيراميدز، وذلك بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له.

في الوقت نفسه احتفلت جماهير الأهلي بهدف طاهر محمد طاهر، لاعب «المقاولون العرب»، الذي وقع عقود انتقاله إلى الأهلي بداية من الموسم المقبل، وأحرز اللاعب هدفاً عالمياً في مرمى وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت في نفس يوم الإعلان عن صفقة رمضان صبحي، وأكدت الجماهير أن طاهر هو خير تعويض عن رحيل رمضان.

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