3 أهداف في 6 مباريات بالدوري التونسي

المصدر: (تونس - صالح قادري)

جاءت الجولة 24 من الدوري التونسي شحيحة في عدد الأهداف، حيث لم تشهد المباريات السبع سوى 9 أهداف منها ستة أهداف في مباراة واحدة جمعت بين هلال الشابة ومستقبل سليمان (3 - 3)، و3 أهداف في باقي مباريات الجولة الست.

وبتعادل هلال الشابة ومستقبل سليمان ابتعد الفريقان، اللذان لعبا في دوري الأضواء أول مرة في تاريخهما، عن مناطق الخطر حيث يحتل كلاهما المرتبة الثامنة.

ويبدو أن الحذر المفرط وخاصة في مباريات الفرق المهددة بالنزول إلى الدرجة الثانية، جعل الفرق تميل لعدم المجازفة بالهجوم.

وتألق في هذه الجولة 24 من الدوري فريق الترجي التونسي الذي جدد العهد مع الانتصارات، حيث فاز على مضيفه الاتحاد المنستيري بهدف من دون رد سجله ابن حمودة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليضع الترجي منافسه الصفاقسي وصيفاً له، ليتأهل معه للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الطرف الآخر من المنافسة واصل النجم الساحلي نتائجه السلبية حيث تلقى هزيمته السابعة، والثانية على التوالي، وجاءت أمام حمام الأنف (0 - 1).

وأكد مدربه نوفل شبيل أن العديد من ركائز الفريق لم تقم بالتحضيرات المطلوبة فكان أداؤها ضعيفاً، وذكر من بينهم مرتضى بن وناس ووجدي كشريدة وكريم العريبي وعمر كوناتي. وأمام استمرار النتائج السلبية قرر مسؤولو النجم الساحلي تغيير المدرب.

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