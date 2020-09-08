النصر السعودي يعزز صفوفه بمهاجم أرجنتيني ومدافع كوري

المصدر: أ ف ب

أعلنت إدارة نادي النصر وصيف بطل الدوري السعودي لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الوسط المهاجم الأرجنتيني غونزالو مارتينيز والمدافع الكوري الجنوبي كيم جين سو.

وقال النصر عبر حسابه في تويتر:" وقع رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت مع اللاعب الدولي الكوري الجنوبي كيم غين سو وذلك بعقد يمتد لسنتين، نتمنى له التوفيق مع ناديه العالمي"، مضيفاً: "وقعت إدارة النادي عقدا مع النجم الدولي الأرجنتيني غونزالو مارتينيز لمدة أربع سنوات".

وانضم مارتينيز (27 عاما) إلى النصر قادما من نادي اتلانتا يونايتد الأمريكي الذي تعاقد معه في يناير 2019 وخاض معه 54 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا مع 14 تمريرة حاسمة.

واستهل مارتينيز مسيرته الكروية مع هيوراكان (2011-2014) وتوج معه بكأس الأرجنتين عام 2014، قبل الانتقال إلى ريفر بلايت الذي توج معه بلقب كأس ليبرتادوريس عامي 2015 و2018 والكأس السوبر الأميركية الجنوبية "سودامريكانا" عامي 2015 و2016 وكأس الأرجنتين عامي 2016 و2017.

ونال مارتينيز عام 2018 جائزة لاعب العام في الأرجنتين وأفضل لاعب في أميركا الجنوبية بالإضافة إلى أفضل لاعب في مسابقة ليبرتادوريس.

في المقابل، انتقل سو إلى صفوف النصر بعد ثلاثة مواسم مع تشونبوك هيونداي (2017-2020)، بعدما بدأ مشواره مع ألبيريكس نييغاتا الياباني (2012-2014) ومن بعده هوفنهايم الألماني (2014-2016).

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