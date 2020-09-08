مطالبة المريخ السوداني بـ «النظام الأساسي»

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

رفض الاتحاد السوداني لكرة القدم، الخطاب الذي أرسله مجلس المريخ، والذي طالب فيه بالموافقة على قرار المجلس الخاص بتحديد الثالث من أكتوبر المقبل، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية، لتكوين اللجان العدلية، وانتخاب مجلس جديد، وبعث اتحاد كرة القدم السوداني خطاباً رسمياً إلى نادي المريخ، بشأن ملف النظام الأساسي، مؤكداً عدم اعترافه بالنظام الحالي، الذي أجازته جمعية عمومية سابقة، أكد الاتحاد أنها لم تكن قانونية، وطالب الاتحاد نادي المريخ، بإعادة جمعية النظام الأساسي، والالتزام بذلك، وتحديد موعد عاجل، ومخاطبة الاتحاد بموعد الجمعية التي ستعقد بإشراف اتحاد الكرة عليها، بعد أن أعلنت اللجنة القانونية باتحاد الكرة، عدم اعترافها بالجمعية العمومية التي أجراها نادي المريخ لإجازة نظامه الأساسي. من جهة أخرى، كشفت مصادر أن نادي الهلال أجرى اتصالات مع مهاجمه السابق إدريس أمبوبو، وأكدت المصادر أن اللاعب الكنغولي وافق على العودة، بعد إعطاء الضوء الأخضر من وكيله.

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