الاتحاد السوداني يتجاوز الوزارة ويبدأ الدوري

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تجاوز الاتحاد السوداني قرار وزارة الرياضة السودانية بتعطيل النشاط الرياضي، استناداً إلى قرار السلطات الصحية بسبب جائحة «كورونا»، وأعلن عن توجيه اللجنة المنظمة للمسابقات دراسة عودة برنامج الدوري ، ابتداء من الخامس عشر من سبتمبر الجاري، على أن تكتمل المنافسة في العشرين من أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان وقعه رئيس الاتحاد كمال شداد، ونشر في الموقع الرسمي للاتحاد، فإن الخطوة جاءت على خلفية عدم ورود جديد بخصوص إحصاءات فيروس «كورونا». وأضاف رئيس الاتحاد السوداني في البيان: «بما أنه لم يعد يرد جديد بخصوص إحصاءات فيروس»كورونا، وظلت الأندية بحمد الله تواصل إعدادها عبر التدريبات والمباريات التحضيرية، فقد طلبت من رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، أن يتدارس مع أعضاء لجنته عودة الدوري بداية من 15 سبتمبر الجاري، على أن تكتمل المنافسة قبل 20 أكتوبر المقبل حتى يتمكن الاتحاد من تسمية أبطال حقيقيين لتمثيل السودان أفريقيا.

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