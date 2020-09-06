لاعب الزمالك يصفع حارس الأهلي في حفل قرعة مونديال اليد

المصدر: البيان الإلكتروني

ورط لاعب نادي الزمالك لكرة اليد، حسن القداح، نفسه في مشكلة كبيرة، بعدما صفع من باب المزاح والدعابة، زميله في منتخب مصر، حارس مرمى الأهلي، عبد الرحمن حميد.

ومازح القداح، زميله عبد الرحمن حميد، بتوجيه ضربة خفيفة له في أعلى العنق، وذلك خلال حضورهما أمس السبت، حفل مراسم سحب قرعة مونديال كرة اليد "مصر 2021"، الذي أقيم على سفح الأهرامات.

وظهر القداح وهو يصفع عبد الرحمن حميد، عندما كان وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، يجري حوارا مع إحدى القنوات الفضائية بعد حفل القرعة.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية عبر موقعها، أن رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، هشام نصر، أكد أنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة.

ونقلت الصحيفة عن هشام نصر قوله: "حسن القداح لاعب مؤدب، وبالطبع الموقف لم يكن متعمدا، ولكنه في النهاية مشهد غير مقبول، وسنقوم بالتحقيق معه حول الواقعة".

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